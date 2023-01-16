القوات الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية بالقرب من 16 منطقة

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان لها اليوم الاثنين، أنه خلال اليوم الماضي، تصدت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لهجمات روسية بالقرب من 16 منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

وذكر البيان - الذي نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه خلال اليوم الماضي شنت القوات الروسية ضربتين صاروخيتين ونفذت أكثر من 55 هجوما باستخدام منظومات الإطلاق المتعددة لاسيما على البنية التحتية المدنية في مناطق زاباروجيا ودنيبروبتروفسك وخيرسون.

ولا يزال هناك تهديد بضربات جوية وهجمات صاروخية.

وبحسب البيان، فإن القوات الروسية نفذت عمليات هجومية في اتجاهات منطقتي بخموت وأفدييفكا، لكنها تكبدت خسائر كبيرة في القوى البشرية.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيشنكو أن القوات الروسية قصفت حي نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك.

وقال ريزنيشنكو - في منشور عبر تليجرام - "تعرضت منطقة نيكوبول لقصف روسي مرة أخرى.. ففي الليل، قصف الروس المنطقة عدة مرات بالمدفعية الثقيلة.

وسقطت 15 قذيفة على الأقل في مجتمعات مارهانيت وشيرفونوهريفكا". وأضاف أنه لم يصب أحد جراء الهجمات.