 الاثنين 16 يناير 2023.. الدولار يتراجع 10 قروش أمام الجنيه مع بداية التعاملات بالبنوك - بوابة الشروق
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الاثنين 16 يناير 2023.. الدولار يتراجع 10 قروش أمام الجنيه مع بداية التعاملات بالبنوك

محمد عصام
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 11:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 11:22 ص

تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 10 قروش في بداية التعاملات بالبنوك.

وتراجع سعر الدولار بالبنك الأهلي ومصر من 29.50 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع إلى 29.40 جنيه للشراء و29.45 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار نحو 10 قروش في البنك التجاري الدولي ايضا إلى 29.41 جنيه للشراء و29.51 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر الدولار بقيمة 5 قروش في بنك الاسكندرية والأهلي المتحد واتش اس بي سي؛ ليصل إلى 29.50 جنيه للشراء و26.60 جنيه للبيع، بينما استقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 29.61 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع.


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