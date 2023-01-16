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اتفاقية موريتانية سعودية حول ترتيبات الحج

نواكشوط - أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 12:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 12:22 ص

وقع وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الداه ولد سيدي أعمر طالب، مع نظيره السعودي وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، اتفاقية بشأن ترتيبات موسم الحج لهذه السنة 1444-2023.

وذكرت وزارة الشؤون الاسلامية الموريتانية مساء الأحد في بيان أن الاتفاقية التي وقعت على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023".

تضمَّنت الاتفاق على الحصة المخصصة لموريتانيا من الحج ومنافذ ووسائل القدوم والمغادرة وكذلك التعليمات التنظيمية التي تعزز سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم من لحظة الاستعداد لأداء هذه الشعيرة وحتى مغادرة المملكة العربية لسعودية.

وأشادت الوزارة الموريتانية بالجهود التي تبذلها المملكة والخدمات المميزة لضيوف الرحمن، والعمل على إثراء تجربتهم في جميع الأصعدة اللوجستية، والأمنية، والتقنية، وكذلك الثقافية والمعرفية.

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