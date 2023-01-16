عاقبت محكمة جنايات قنا، اليوم الاثنين، عاطلين قتلا مزارع وأصابا شقيقيه في أثناء سرقة ماشيتهما بمركز قفط، بالسجن 10 سنوات في الاتهامات الموجهة إليهما بالسرقة بالإكراه والقتل والشروع فيه.



وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد صهيب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبد الجواد.



وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمقتل محمود فكري غزالي مزارع، وإصابة شقيقيه يوسف وحسن، بطلقات نارية في أثناء محاولة ضبط شخصين سرقا ماشيتهما من أحد المنازل بمركز قفط.



وكشفت التحريات، عن تكوين "ج.س، وم. م"، تشكيلا عصابيا فيما بينهما؛ لسرقة المواطنين، وسرقا ماشية المجني عليهما وأثناء محاولة ضبطهما أطلقوا النار بشكل عشوائي من سلاح بحوزتهما على المجني عليهم حتى يتمكنا من الفرار، وهو ما أسفر عن مقتل المزارع وإصابة شقيقه.



وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة التي أحالتهما للمحاكمة، وقررت المحكمة حبسهما 10 سنوات في التهم الموجهة إليهما.