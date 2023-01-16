الأرصاد تحذر من طقس الاثنين: منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد، غدًا الاثنين؛ بعدما كشفت الأرصاد عن تأثر البلاد بمنخفض جوي مُنتظر، يوم الاثنين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض جوي يبدأ من الساعات المتأخرة من الليل؛ يؤثر على المناطق الشمالية؛ لتسقط أمطار بين غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وأضافت أن محافظة مطروح ستشهد سقوط أمطار تمتد إلى مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وجنوب الوجه البحري، وتمتد أيضًا، لمدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، وتصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وأخرى من محافظات الصعيد.

وأشارت إلى أن بعض المناطق ستشهد سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية، تكون متفاوتة الشدة على بعض المناطق، مضيفة أن الأحوال الجوية تتحسن وتتلاشى فرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية، اعتبارا من الثلاثاء.

وذكرت أن النشاط النسبي للرياح بين 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، يجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة؛ لتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة.