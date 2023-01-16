فخر الدين بن يوسف يقود هجوم بيراميدز في التشكيل المتوقع أمام الزمالك

يلتقي بيراميدز مع نظيره الزمالك، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة نارية بنصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

ويأمل جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد لـ بيراميدز، في تحقيق الفوز على مواطنه جوسفالدو فيريرا وفريقه السابق الزمالك، في مواجهة الليلة، من أجل خطف بطاقة التأهل لنهائي كأس مصر.

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – علي جبر – أحمد سامي – عبد الله مجدي "أسامة جلال".

خط الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: إبراهيم عادل – رمضان صبحي – فخر الدين بن يوسف.