الرئيس السيسي يستجيب للإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج شاب في الدقهلية

عرضت الإعلامية عزة مصطفى تقريرًا عبر برنامجها «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، عن الشاب أحمد السعيد، والذي يعاني من مشكلة في القدم، أثرت على حياته وحركته.



وأعلنت الإعلامية استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، وتوجيهه بعلاج الشاب الذي يعيش في محافظة الدقهلية.



وقالت خلال تقديمها للبرنامج: «الرئيس استجاب يا أحمد لحالتك، وسيتم علاجك إن شاء الله، وسيقدم لك كل ما تتخيله ولا تتخيله، أتمنى تقوم بالسلامة وتعمل العملية ونطمئن عليك».



وأشارت إلى أن الرئيس السيسي لا يتأخر عن أي شخص يحتاج وقوف الدولة إلى جواره، معقبة: «رئيس الجمهورية طبيعي يتابع كل اللي بيحصل على مستوى العالم، وفي ظل كل ده، أول ما يحس إن في مواطن محتاج الدولة تقف جنبه مبيتأخرش أبدا».



وأكدت أن الرئيس السيسي مهتم بالمواطن وصحته وعلاجه، رغم مشاغله والأحداث العالمية، متوجهة بالشكر إلى الرئيس على الاستجابة.



من جانبه، توجه الشاب بالشكر إلى الرئيس، قائلًا: «مش مصدق لحد دلوقتي، مش مصدق إني همشي تاني على رجلي، ربنا يسترها معاه ويعينه، فهو أب لكل المصريين، وأتمنى أسلم على الرئيس وأشوفه وأشكره على اللي عمله معايا».