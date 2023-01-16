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الأهلي يكشف عن 3 مطالب لاتحاد الكرة قبل مواجهة الزمالك

محمود باهي
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 2:24 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 2:24 م

نقل مجلس إدارة نادي الأهلي ثلاثة مطالب لاتحاد الكرة بعد تعادل الفريق أمام المصري بدون أهداف، في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري.

نشر الأهلي بيانا عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين، يقول "أرسلت إدارة النادي أمس خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم تطلب فيه التحقيق في الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل، والتي وقعت بحق فريق الأهلي في مباراته الأخيرة بالدوري".

وشملت مطالب الأهلي لاتحاد الكرة أيضا وفقا لبيانه، العمل على إرساء العدالة المنشودة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، غدا الثلاثاء، في قبل نهائي كأس مصر، نسخة الموسم الماضي.

وبعد 96 ساعة، يلتقي الأهلي ضد الزمالك، يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة، في قمة الدور الأول من بطولة الدوري.


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