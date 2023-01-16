الجارديان: موجة الانتشار الواسع لفيروس كورونا في أمريكا تمثل مخاطر كبيرة

قال نيل سيغال، الأستاذ المساعد لسياسة الصحة والإدارة في كلية الصحة العامة بجامعة ميريلاند، للكاتبة إن الإقبال على الجرعات التعزيزية من اللقاح كان ضئيلا بدرجة "مثيرة للشفقة"، كما انخفض الالتزام بسبل الوقاية الأخرى، ما سبب الضغط مرة أخرى على النظم الصحية.

وأضاف أن حالات دخول المستشفى بسبب الإصابة بكوفيد، هي رابع أعلى معدل للوباء، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال بريندان ويليامز، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية نيو هامبشاير للرعاية الصحية، عن المعدلات الحالية لمنطقته: "المستشفيات في أقصى طاقتها الاستيعابية".

وأضاف أن غالبية حالات دخول المستشفيات هي من بين أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر، على الرغم من أن نسبة الأطفال دون سن الرابعة تضاعفت تقريبا في عام 2022.

وقال سيغال للصحيفة إنه يوجد ما يعرف بـ"النسيان الجماعي" حول أهمية وكيفية حماية أنفسنا وبعضنا البعض من الفيروس. مضيفا "هناك أشخاص لا تكون العدوى الخفيفة لديهم في الواقع خفيفة جدا، إما بسبب صحتهم الأساسية، أو بسبب عوامل اجتماعية في حياتهم".

وكلما زاد انتشار الفيروس، زادت فرص تطوره، واحتمالية التقاط الطفرات التي تجعل من السهل التغلب على المناعة.