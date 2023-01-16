رئيس مجلس النواب الليبي: التدخلات الخارجية سبب تعطيل إجراء الانتخابات

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن التدخلات الخارجية سبب تعطيل إجراء الانتخابات، متوقعًا في الوقت نفسه الاتفاق على المسار الدستوري الصحيح، خلال مدة قريبة؛ بسبب التقارب الكبير بين الأطراف الليبية.

وتوجه خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، بالشكر الجزيل لمصر وقيادتها الفذة وشعبها العظيم، لأنها لم تترك ليبيا يومًا من الأيام؛ رغم انشغالاتها الكثيرة، خاصة في الظروف الحالية.

وأشاد بمحاولات الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطة المصرية، من أجل لم الشمل الليبي، وتقريب وجهات النظر، قائلًا إن ليبيا بإمكانها وضع قاعدة دستورية تتم على أساسها الانتخابات، لو صدقت النوايا.

ولفت رئيس النواب الليبي، إلى وجود فرق بين الوثيقة الدستورية، والدستور الذي يتطلب إجراء استفتاء عليه، موضحًا أن «أي قانون يصل إلى السلطة التشريعية يتعلق بنظام الحكم، بمثابة قاعدة دستورية يمكن البناء عليها».

وأوضح أن «هناك تقاربًا في وجهات النظر حول المواد الخلافية بمشروع القانون الخاص بالانتخابات»، مضيفًا: «متبقي مادة أو مادتين، وستقرب اللجنة المكلفة وجهات النظر، من أجل إحالة المشروع لمجلسي النواب والدولة، لاتخاذ اللازم حسب نظامهما».

وأكد أن الإعلان الدستوري السند الشرعي للسلطات في ليبيا، مشيرًا إلى أن الإعلان انتخب على أساسه المؤتمر الوطني، ولجنة الـ60 لوضع الدستور، ومجلس النواب.