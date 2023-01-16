ممثل الأغلبية بالنواب: البرلمان حريص على الاستماع لجميع وجهات النظر بشأن تعديلات قانون الرياضة

قال المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الرياضة، واحدة من اهم الموضوعات التي تهم فئة كبيرة من الشعب المصري، خاصة أن عدد كبير من المواطنين اعضاء في الأندية وممارسين للرياضة.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي التي نظمتها لجنة الشباب والرياضة؛ للاستماع لوج ممثلي الأندية الرياضية، في التعديلات التي تجريها اللجنة علي قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والنائبين خالد بدوي وآية مدني.

وأكد رئيس الأغلبية، أننا لابد أن نتحدث بواقعية فلدينا احلام نريد تحقيقها وما لايدرك كله لا يترك كله، حيث نجد أحيانا قوانين تتعارض مع هذة الاحلام الواقعية، مطالبا المشاركين في جلسة الاستماع بالابتعاد عن وجهة النظر الشخصية لأنهم يمثلون هيئات رياضية.

وأكد أن مجلس النواب لا يقوم بتشريع جديد لقانون الرياضة ولكنه تعديل علي القانون القائم، ويجب أن تكون وجهات النظر في إطار التعديلات، مطالبا الحضور بأن تكون وجهات النظر والتعديلات واضحة وفي أضيق الحدود فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية لتحقيق مصالح الرياضة المصرية.

وأشار زعيم الاغلبية البرلمانية إلى أن مجلس النواب حريص علي التواصل مع جميع المهتمين بالرياضة للوصول الي التوافق الذي يحقق الهدف المنشود، مشيرا إلى أن التوافق بين الهيئات الرياضية يكون صعب؛ لأن كل نادي ينظر للأمور بنظرته الخاصة فالنادي الذي يملك موارد غير الذي لا يملك تلك الموارد، والأندية في المدن غير الموجودة في الريف.