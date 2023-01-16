السعودية: 63% تخفيض بقيمة التأمين الشامل للمعتمرين من الخارج

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، أنه ابتداء من 10 يناير الجاري تم خفض قيمة التأمين الشامل للمعتمرين من خارج المملكة من 235 ريالا إلى 87 ريالا.

وتعد وثيقة التأمين للعمرة وثيقة موحدة يحصل على تغطيتها القادمون إلى العمرة من خارج السعودية، وتكون مشمولة ضمن إجراءات التأشيرة قبل القدوم، وتغطي الحالات الطارئة مثل العلاج والتنويم والإعاشة بالمستشفى والحمل والولادة الطارئة وحالات الأسنان الطارئة وإصابات الحوادث المرورية وحالات غسيل الكلى والإخلاء الطبي الداخلي والخارجي، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الاثنين.

كما تغطي الحالات العامة مثل: العجز الكلي الدائم العرضي وحالات الوفاة والوفاة بسبب الكوارث الطبيعية وإعادة جثمان المتوفى إلى بلده والديه الصادرة بحكم قضائي. كما تشمل أيضاً تغطيات تعويض تأخر الرحلة وتعويض إلغاء الرحلة.

وأشارت وزارة الحج إلى أن مدة التغطية 90 يوماً ابتداء من دخول المملكة ونطاق تغطيتها داخل السعودية.

ويمكن الاطلاع على وثيقة تأمين العمرة والتحقق من صلاحيتها ومعرفة مقدمي الخدمات عبر زيارة موقع برنامج التأمين الشامل لضيوف الرحمن.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في أغسطس الماضي السماح لجميع حامي التأشيرات في المملكة بأداء مناسك العمرة، بالتزامن مع بدء موسم العمرة الحالي.