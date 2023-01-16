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السلطات البولندية تطالب شركات الغاز بخفض الأسعار

وارسو - د ب أ
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 11:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 11:02 ص

ذكرت تقارير صحفية، أن جهاز تنظيم سوق الطاقة في بولندا "يو.آر.إي" وجه خطابات لشركات بيع الغاز الطبيعي في البلاد يطالبها بخفض الرسوم على المستهلكين مع تراجع أسعار الغاز في الأسواق العالمية.

ونقلت صحيفة "دتساينك جازيتا برافنا" البولندية، عن رافال جافين رئيس الجهاز القول، إنه طالب شركات التدفئة التي تستخدم الغاز في تشغيل محطاتها بخفض الأسعار أيضا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الحكومة تجهز مجموعة تسهيلات للشركات المستخدمة للغاز الطبيعي والتي لا يشملها نظام تسعير الغاز، حيث سيتم السماح لهذه الشركات بتأجيل سداد أقساطها 4 مرات سنويا كحل يماثل تأجيل سداد أقساط قروض التمويل العقاري في العام الماضي.


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