 وزير الزراعة السوري يبحث مع وفد مصري تعزيز التعاون المشترك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الزراعة السوري يبحث مع وفد مصري تعزيز التعاون المشترك

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 6:42 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 6:42 م

بحث وزير الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا، مع نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي المصرية عبد الفتاح سيد أحمد والوفد المرافق له، تطوير وتنمية العلاقات والتعاون الزراعي بين البلدين.

وأكد وزير الزراعة السوري - خلال اللقاء وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أهمية التعاون في تحسين الممارسات والمكننة الزراعية وإدخال أصناف جديدة متكيفة مع التغيرات المناخية، وذات إنتاجية عالية، إضافة إلى الاهتمام بالتنمية الريفية لتشجيع الصناعات الغذائية وتوفير فرص العمل لأبناء الريف، وتحقيق التوازن في الإنتاج وربط الزراعة بالصناعات الزراعية.

وأشار قطنا إلى استمرار الدعم الحكومي لقطاع الزراعة رغم كل الظروف التي مرت بها، لتحقيق استقرار الفلاح بأرضه وتأمين مستلزمات الزراعة.

من جانبه، أكد رئيس الوفد المصري عبد الفتاح سيد أحمد، متانة العلاقات مع سوريا وأهمية تطويرها، بما يعود بالفائدة على الزراعة والفلاحين في كلا البلدين.


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