النواب يوافق نهائيا على اتفاقية أمريكية لتطوير التعليم الأساسي

أعلن مجلس النواب موافقته نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 631 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

وكان قبلها قد قال النائب حسام المندوه، إن الاتفاقية الخاصة بالمساعدة الأمريكية لتطوير التعليم ترتبط بـ3 عناصر، الطالب وولي الأمر والمعلم، مشيرا إلى كونها واجهة حقيقية لتطوير التعليم، وأنه يجب استغلال المنحة لتطوير المهارات العقلية والرياضية للطلاب.

وأضاف بعدها أن "المعلم عليه دور كبير. طول السنوات الماضية تحدثنا عن المعلم وأحواله، ودوما نشير إلى أنه في غياب المعلم المتطور لن نواكب تحديات العصر، وأتوقع مزيدا من التوفيق والتطوير في ملف التعليم بالجمهورية الجديدة".