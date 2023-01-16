عمرو أديب: حقنا نستقبل سياحا أكثر من دول محيطة في المنطقة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مواطني أوروبا والدول المتقدمة أغلقوا منازلهم، وقرروا قضاء عطلتهم في مصر، مشيدًا بتقارير الصحف الإنجليزية حول استمتاع السياح الإنجليز بالأجواء والأسعار المصرية.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن السياح يقيمون في الغردقة وشرم الشيخ؛ للاستمتاع بالبحر والأجواء المشمسة صباحًا، موضحًا أن كل التقارير الاقتصادية ترشح زيادة معدلات السياحة في مصر، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واستطرد: «تكفي الدعاية للقدوم إلى مصر، هذا شيء جميل ويسعدنا، وأعتبره بمثابة حقن تحت الجلد، تلك الأخبار الناس قد تقرأها بشكل عادي، لكنها تدخل في وجدانهم».

وأكمل: «أكل وشرب ونوم ودفا وبحر وسعادة وآثار، شيء عظيم وحاجة جميلة، الواحد سعيد أن تزدهر السياحة ومصر تأخذ حقها، لأن حقنا نأخذ أعدادًا أكبر من دول كثيرة محيطة في المنطقة، لا تمتلك 10% من مقوماتنا».