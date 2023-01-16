النمسا تسجل 1474 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت النمسا 1474 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصفر وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم اللثنين.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و742 ألفا و55، وتستقر الوفيات لتسجل 21 ألفا و564.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و263 ألفا و306 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.