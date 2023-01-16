وزير التموين يوضح أسعار السلع الأساسية في المنافذ: اللحوم البلدي تبدأ من 135 جنيها

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومبادرات الحكومة، تستهدف تخفيف العبء عن المواطن البسيط.

وأوضح المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أسعار السلع الأساسية في منافذ الوزارة ومعارض «أهلا رمضان».

وأضاف أن سعر زجاجة الزيت الخليط الـ0.8 لتر يتراوح ما بين 34 إلى 36، وسعر اللتر ما بين 47 إلى 50 جنيهًا، لافتًا إلى أن سعر لتر العباد والذرة النقي، يتراوح بين 60 إلى 64 جنيهًا.

وأشار وزير التموين، إلى أن سعر الأرز يتراوح ما بين 14 إلى 18 جنيهًا، والسكر ما بين 14 و16 جنيهًا، قائلًا إن سعر كيلو الدواجن المجمدة 65 جنيهًا.

ولفت إلى تراوح سعر اللحوم السوداني ما بين 115 إلى 135 جنيهًا، واللحوم البلدي ما بين 135 لـ150 جنيهًا، مشيرًا إلى أن سعر نصف كيلو الفول 12.5 جنيه، ونصف كيلو العدس 17 جنيهًا، وكيلو الدقيق بـ15 و16 جنيهًا.

واستطرد: «إضافة إلى المنافذ والتعاون، لا ننسى توجيه الرئيس بزيادة عدد أسر (تكافل وكرامة) نصف مليون أسرة في تلك الفترة، وطرح 100 و200 و300 جنيه على بطاقات التموين، منذ شهر سبتمبر وحتى يونيو 2023، وهي أمور تستهدف تخفيف العبء عن المواطن».