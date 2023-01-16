تواصل النجمة دنيا عبد العزيز تألقها في العرض المسرحي "انستونا" الذي تجسد بطولته على أحد مسارح 6 مدينة أكتوبر.



كما حرصت عدد من صديقات الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مساء أمس، على مشاركة دنيا سمير غانم ومساندتها ودعمها في النجاحات التي حققتها بعروض كاملة العدد منذ بداية إطلاق "انستونا" وحتى الآن.



وكانت ضمن الحضور من صديقات الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من نجمات الفن وقيادات العمل المدني والتطوعي الفنانة ماجدة زكي، ومهندسة الديكور رباب عبد العاطي، ومروة البغدادي تاتو المناوي، وندى ابنة كابتن محمود الخطيب، وناهد الجارحي، وزينب العتال، وصفاء السبكي، وسمر حجازي، وابتسام الشافعي، وأمل رضا، ودينا شرارة، وداليا حمدي، وهالة أشرف شيحا، وهبه زكي.



مسرحية "أنستونا" للنجمة دنيا سمير غانم، ومن تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دنيا سمير غانم كل من بيومي فؤاد، وكريم عفيفي، سامي مغاوري، وعمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.



وتضم المسرحية 5 أغانٍ، تقدمها دنيا سمير غانم، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.