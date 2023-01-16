 الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى - بوابة الشروق
الإثنين 16 يناير 2023 10:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 10:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 10:23 ص
أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت دائرة الأوقاف، أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا): "واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية".

وطبقا للوكالة، يتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وهدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم، منشآت تجارية قرب مدخل بلدة حزما، شمال شرق القدس.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال هدمت 15 منشأة من ضمنها محال تجارية وورش تصليح مركبات على مدخل بلدة حزما.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال هدمت قبل أقل من عام 10 منشآت تستخدم كورش لتصليح المركبات، في المنطقة ذاتها، بحجة عدم الترخيص.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك