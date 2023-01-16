الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.



وذكرت دائرة الأوقاف، أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه.



ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا): "واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية".



وطبقا للوكالة، يتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.



وهدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم، منشآت تجارية قرب مدخل بلدة حزما، شمال شرق القدس.



وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال هدمت 15 منشأة من ضمنها محال تجارية وورش تصليح مركبات على مدخل بلدة حزما.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال هدمت قبل أقل من عام 10 منشآت تستخدم كورش لتصليح المركبات، في المنطقة ذاتها، بحجة عدم الترخيص.