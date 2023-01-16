الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتعهدان بمواصلة العمل من أجل التوصل لاتفاق بشأن ايرلندا الشمالية

تعهدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل من أجل التوصل لاتفاق بشأن أيرلندا الشمالية فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد (بريكست)، إلا أنهما لم يعلنا بشكل رسمي التوصل إلى مرحلة نهائية من التفاوض.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفري ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش قولهما في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين إنهما بحاجة إلى إيجاد "حلول معا للتعامل بشكل شامل مع المخاوف الفعلية لكل المجتمعات في ايرلندا الشمالية وحماية موقعها في السوق الداخلية للمملكة المتحدة وأيضا سلامة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".

وأفاد بيان صدر اليوم الاثنين، بعدما عقد السياسيان اجتماعا عبر الفيديو لبحث ما تحقق من تقدم، بأنهما "اتفقا على استمرار العمل لتحديد نطاق الحلول المحتملة بروح بناءة وتعاونية، مع مراعاة المصالح المشروعة لبعضهما البعض".

وإذا تم التوصل إلى اتفاق فإنه سيحسم خلافا طويلا بشأن بروتوكول ايرلندا الشمالية، وهو جزء من الاتفاق الأشمل الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتزايدت التوقعات السياسية بشأن التوصل لاتفاق، في ظل تحسن العلاقات عبر بحر المانش منذ تولي ريشي سوناك منصب رئيس الوزراء في بريطانيا.

واٌعتبر الاعلان الاسبوع الماضي عن التوصل لاتفاق بشأن مشاركة البيانات في وقتها الحقيقي بشأن السلع المتوجهة من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية أنه خطوة نحو التوصل لاتفاق شامل.

ويشار إلى أنه تم التوصل للبروتوكول عام 2019 خلال عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، باعتباره وسيلة لكسر الجمود المتعلق باتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر بالحكومة البريطانية إن المفاوضات" معقدة وصعبة" ولكن "هناك رغبة للعمل سويا" للتوصل لاتفاق.