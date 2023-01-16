الصين تبقي على فائدة آلية الإقراض متوسطة الأجل

أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة على آلية التمويل متوسطة المدى عند مستواه الحالي دون تغيير، مع ضخ المزيد من السيولة النقدية في النظام المالي الصيني.

وضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الاثنين 779 مليار يوان في النظام المالي عبر آلية التمويل متوسطة الأجل التي تصل مدتها إلى عام. كما أبقى على سعر الفائدة على هذه الآلية عند مستوى 75ر2%.

في الوقت نفسه نفذ البنك المركزي اليوم عمليات إعادة شراء عكسي مع البنوك مدتها 7 أيام بقيمة 82 مليار وون بفائدة قدرها 2%، وعمليات إعادة شراء عكسي مدتها 14 يوما بقيمة 74 مليار وون وفائدة قدرها 15ر2%.