عقيلة صالح: الانتخابات الليبية من الممكن أن تعقد في شهر نوفمبر

توقع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن الانتخابات الليبية من الممكن أن تعقد في شهر نوفمبر المقبل أو قبله، لافتا إلى أن الخلاف الحالي حول الوثيقة الدستورية يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهما نقطتان ستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر إزاء هما.

وأضاف صالح - في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية بثتها مساء الإثنين - أن أي قانون يصدر عن السلطة التشريعية يتعلق بنظام الحكم فهو قاعدة دستورية يمكن البناء عليها، موضحا أن ثمة تقاربا حول مشروع قانون الانتخابات، باستثناء مادتين ستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر وإحالة المشروع إلى المجلسين لاتخاذ اللازم حسب نظامهما، ولفت صالح إلى أن السند الشرعي للدستور في ليبيا هو الإعلان الدستوري الذي على أساسه أجريت انتخابات المؤتمر الوطني وهيئة الدستور ومجلس النواب.

وأوضح عقيلة صالح أنه لا توجد مواد ملغمة، وسبب الخلاف هو إبعاد بعض الشخصيات لسبب ازدواج الجنسية والعمل في القوات المسلحة، ونحن في مرحلة مؤقتة، ويجب أن يترك الأمر للشعب الليبي هو من يقرر من يحكمه؛ لأن البعض يريد العسكريين والبعض لا يريد مزدوجي الجنسية.

وأشار إلى أن إقرار الدستور يستلزم الاستفتاء عليه، بينما القاعدة الدستورية بإمكان مجلس النواب تعديل الإعلان الدستورية وإعدادها.

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي " أن ما جرى في القاهرة سيجري عرضه على المجلسين للنظر في إمكانية الاستفتاء عليه لحسم الخلافات بشأنه .. معتبرا أن ما يعرقل الانتخابات في ليبيا هو التدخلات الخارجية، لكن الآن هناك تقارب كبير بين الليبيين ونتوقع أن نتفق على المسار الدستوري الصحيح خلال الفترة القريبة المقبلة".

وتابع رئيس مجلس النواب الليبى، أن منظمة الأمم المتحدة عليها احترام الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيشكل لجنة الخبراء لبحث حلول للأزمة الليبية.

وقال رئيس مجلس النواب الليبى، إنه يجب تخصيص أموال الموازنة لصالح الليبيين، موضحا أن حكومة الدبيبة لم تغلق أبواب الفساد في ليبيا.