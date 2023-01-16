اصطدمت قرابة 50 سيارة على طريق سريع بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية، مما أسفر عن مصرع شخص على الأقل وإصابة العشرات.

وقال هوانج تاي-جيون المسؤول في إدارة الإطفاء بمدينة بوتشيون، إن 47 سيارة على الأقل تضررت في الحادث على طريق جوري-بوتشيون السريع، نظرا لوجود كمّ كبير من الجليد الذي غطى الطريق، وفق شبكة يورو نيوز.

وأكدت مصالح الحماية المدنية التي تنقلت إلى مكان الحادث تعرض حافلة، كانت بين السيارات وكانت تقلّ مسافرين، إلى أضرار من الجهات الأمامية والخلفية بعد أن أدت ضربات التصادم المتعددة إلى تخريب بعض أجزائها.

وأشار كيم دونج وان، المسؤول في إدارة الإطفاء في مقاطعة جيونغ جي الشمالية، إلى أن ثلاثة على الأقل من سائقي السيارات أصيبوا بجروح خطيرة وتوفي شخص آخر نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لسكتة قلبية.

وأضاف أن 29 شخصا آخرين تلقوا الإسعافات في المستشفيات بسبب تعرضهم لإصابات طفيفة.