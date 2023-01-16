سلوفاكيا تنهي أول عملية تسليم لمدافع هاوتزر إلى أوكرانيا

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أنهت سلوفاكيا عملية تسليم 8 مدافع هاوتزر من طراز "زوزانا 2" التي طلبتها أوكرانيا العام الماضي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في براتيسلافا اليوم الإثنين.

ووفقا للموقع الإلكتروني للوزارة، قال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد: اعتبارا من اليوم، سلمنا أوكرانيا بطارية كاملة من أنظمة مدفعية عالية الجودة انتجتها صناعتنا الدفاعية.

وأضاف ناد: نحن على قناعة أنه بمساعدة هذه المدافع، سيتمكن المدافعون الأوكرانيون من إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح وتقريب وطنهم من تحقيق نصر غير مشروط على العدو.

وأعلنت وزارة الدفاع السلوفاكية أن شركة "كونستركتا-ديفنس" الصناعية المملوكة للدولة تعمل بالفعل على طلب إضافي من أوكرانيا.

ويشمل هذا الطلب 16 مدفع هاوتزر من طراز "زوزانا 2" سيتم تسديد ثمنها بشكل مشترك من جانب ألمانيا والدنمارك والنرويج.