تراجع عدد العملات المزيفة في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي

أظهرت بيانات بنك كوريا الجنوبية المركزي الصادرة اليوم الاثنين تراجع عدد أوراق النقد الكورية الجنوبية المزيفة المضبوطة خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي مع زيادة التعاملات غير النقدية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر البنك المركزي أن عدد أوراق النقد المزيفة التي تم ضبطها في العام الماضي تراجع إلى 150 ورقة، مقابل 176 ورقة في العام السابق.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن عدد الأوراق المزيفة المضبوطة خلال العام الماضي هو الأقل منذ بدء رصد هذه البيانات في 1998، مضيفة أن هذا التراجع يعود بدرجة كبيرة إلى زيادة التعاملات غير النقدية مثل التسوق عبر الإنترنت والدفع باستخدام بطاقات الائتمان.

وشكلت الورقة فئة 5000 وون (03ر4 دولار) حوالي 50% من إجمالي عدد الأوراق المزيفة المضبوطة، في حين شكلت الورقة من فئة 10 آلاف وون 7ر28% من إجمالي الأوراق المزيفة.

في الوقت نفسه سجلت الورقة من فئة 50 ألف وون حوالي 3ر15% من إجمالي الأوراق المزيفة.