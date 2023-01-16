واشنطن تدين اغتيال نائبة سابقة بالبرلمان الأفغاني وتدعو لمحاسبة الجناة

أدانت القائمة بالأعمال الأمريكية في أفغانستان كارن ديكر، اليوم الاثنين، اغتيال النائبة السابقة بالبرلمان الأفغاني مرسال نبي زاده في هجوم على منزلها بالعاصمة كابول.

ودعت ديكر - في تدوينة على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، ونقلتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إلى محاسبة الجناة، معربة عن حزنها لاغتيال مرسال نبي زاده.

ووصفت مقتل زاده بـ"الخسارة المأساوية"، مضيفة: "أقدم تعازيي لأسرة مرسال، وآمل أن يروا إنجاز العدالة لهذا العمل الأخرق".

وكان المتحدث الرسمي باسم إدارة أمن كابول خالد زدران قد صرح بأن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل النائبة السابقة بمنطقة أحمد شاه بابا مينا في الحي الـ12 بمدينة كابول أمس، وأطلقوا النار على نبي زاده وقتلوها مع أحد حراسها، فيما أصيب شقيقها بجروح، لافتا إلى أنه لم يتم التعرف على الجناة بعد، وأن أسباب القتل مازالت غير واضحة.

يشار إلى أن مرسال نبي زاده من بين البرلمانيات القليلات اللاتي مكثن في كابول عقب سيطرة طالبان على مقاليد السلطة في أغسطس عام 2021.