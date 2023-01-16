لقي عامل بمركز سوهاج مصرعه وأصيب نجل عمه، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.

وتلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد بوجود مشاجرة ومتوف ومصاب فى مشاجرة بمركز سوهاج، فانتقل مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ.

وتبين أن المشاجرة بين كل من "ض. ر"، 27 عاما، سائق، وشقيقه "ح. ر" 25 عاما، سائق، طرف أول، و"م. ر" 37 عاما، عامل، مصاب بنزيف داخلي في المخ، ونجل عمه "م. م" 50 عاما، مصابا بجرح في الرأس، بسبب خلافات الجيرة بين الطرف الأول وشقيقه الأول من الطرف الثاني "ن. ر" 30 عاما، ربة منزل، فقام الأول من الطرف الأول بقيادة سيارة نصف نقل واصطدم بالطرف الثاني، مما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني.

وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.