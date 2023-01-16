يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً للفنانة حنان موسى بعنوان "خطين وبس"، وذلك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء 17 يناير بقاعة الباب/سليم في ساحة دار الأوبرا المصرية بحضور لفيف من الفنانين والنقاد.



"خطين وبس" رسم بالحبر الأسود على ورق قطن وعلى التوال مساحات مختلفةً من ١٥٠×١١٠ سم إلى ٢٠×٢٥ سم.



والمعرض هو رقم ١٨ في مسيرة الفنانة ويعتمد على شغفها بالتجريب من خلال الخط الذي من خلاله يمكن صياغة حكايات كثيرة في الحياة والمشاعر ببساطة الخط وعمق دلالات الأبيض والأسود.



د. حنان موسى - دكتورة في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 2016 - رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة، أقامت "17" معرض خاص بالإضافة إلى المعارض الجماعية المحلية والدولية والمشاركة بالعديد من الملتقيات آخرها ملتقى البرلس الدولي الخامس أكتوبر 2018.



مؤلفة كتاب "معزوفات جرافيكية" ولها العديد من المقالات المنشورة بالإضافة إلى الجوائز منها: الفوز بالمركز الثاني بمسابقة من وحي نجيب محفوظ "عاش ليبقى" 2015، والفوز بالمركز الأول في مجال الرسم بإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة 2013 مسابقة (عبور وطن).



عضو نقابة الفنانين التشكيليين - عضو جمعية الحفاظ على التراث - عضو المجلس الأعلى للثقافة – عضو المجلس القومي للمرأة - عضو العديد من لجان التحكيم منها: لجنة تحكيم جائزة الدولة للإبداع الفني ديسمبر 2017، قامت بالتنظيم والإشراف على العديد من المؤتمرات والفعاليات منها: المؤتمر العلمي الدولي الأول "الدورة العربية" الأقصر 2017 - المؤتمر العلمي السادس للمرأة المصرية - المنيا أبريل 2018 - المؤتمر العلمي الدولي الثاني للقصور المتخصصة - أسوان - مارس 2019 - المؤتمر العلمي السادس للشباب – الغردقة – أبريل 2019 - المؤتمر العلمي السابع للمرأة – القاهرة – أبريل 2019 - ملتقيات الدمج للفتيات بالمناطق الحدودية – أسبوع القاهرة الدولي الثاني للمياه أكتوبر 2019.