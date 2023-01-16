محمد بن زايد يفتتح القمة العالمية لطاقة المستقبل تمهيدا لإعلان استراتيجية COP28

افتتح الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، صباح اليوم، القمة العالمية لطاقة المستقبل، وذلك تمهيدا للإعلان عن الاستراتيجية الخاصة بمؤتمر الأطراف COP28 الذى سيعقد فى دبى نهاية نوفمبر المقبل.

شارك فى الحفل الافتتاحى كل من، ون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية، وإلهام علييف رئيس أذربيجان، وجواو مانويل لورينسو رئيس أنجولا، وأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ومارثا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإفريقية، وسامح شكري رئيس مؤتمر شرم الشيخ للمناخ cop27، ووزير الخارجية المصري، وجون كيرى المبعوث الرئاسى الخاص لشؤون المناخ ووزير الخارجية الأمريكى السابق، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لقمة شرم الشيخ cop27، وفريدريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذى للمجلس الأطلسي.

وشهد الرئيس الإماراتي، ومعه رؤساء أذربيجان وكوريا الجنوبية وأنجولا، تسليم جائزة الشيخ زايد للاستدامة لعدد من المشروعات التي تحافظ على البيئة وتوفر الطاقة والمناخ.

وتضم فعاليات أسبوع الاستدامة الذي تنظمه دولة الإمارات، مبادرة «ابتكر»، ومركز شباب من أجل الاستدامة، وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجدّدة، وقمة الهيدروجين الأخضر، وملتقى أبوظبى للتمويل المستدام.

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر المناخ cop28، فى كلمته بحفل الافتتاح، أن العالم بعيد للغاية عن المسار الصحيح، لتفادى تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية، ومتأخرا فى تنفيذ الهدف الرئيسى لاتفاق باريس، موضحا أن تحقيق هذا الهدف، يتطلب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030.

وشدد على أنه برغم التحديات والتهديدات الواضحة الناجمة عن تغير المناخ، فهناك فرصة عظيمة للعالم لا يجب أن تمر دون الاستفادة منها، متسائلا: "هل العالم قادر على أن يخفض الانبعاثات إلى النصف خلال السنوات الست المقبلة حتى 2030؟"، مجيبا "نعم"، مؤكدا "قدرة العالم" فى حال توافر التعاون والعمل الجاد والإسراع فى اتخاذ القرارات للوصول لانبعاثات 50%.

وأضاف أن هناك فوائد اقتصادية كبيرة للاستثمار فى الطاقة النظيفة والعمل المناخي، مشيراً إلى قصة نجاح الإمارات فى النظر إلى العمل المناخى كركيزة أساسية ضمن خططها التنموية.

ومن جانبه، أكد إلهام علييف رئيس دولة أذربيجان، أن الإمارات من أهم الدول فى مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

وأوضح أن بلاده لديها برنامج طموح لخلق جزء اقتصادي صديق للبيئة، وقد قاموا بالعمل مع العديد من الدول ورفع معدل إنتاج الغاز الطبيعى لأذربيجان وأصبحت مركزا للطاقة المتجددة فى الإقليم، حيث يتم حاليا إنتاج 10 جيجاوات من طاقة الرياح، و27 جيجاوات من الطاقات، ولديهم خطط للوصول إلى 200 جيجاوات من الطاقة المتجددة، حيث وضعوا خريطة طريق وتحويل الشراكة مع بعض الدول لتطوير طموحات زيادة الطاقة المتجددة الفترة الأخيرة، منها بناء كابل لدول أوروبا بطاقة 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة.