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اقتصاد بيرو ينمو بمعدل أقل من المتوقع في نوفمبر

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 1:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 1:22 ص

نما اقتصاد بيرو بمعدل أقل من المتوقع في نوفمبر الماضي ، وهو الشهر الأخير قبل أن تتعرض البلاد لاضطرابات وعدم استقرار جراء الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيو.

ونما الاقتصاد بمعدل 68ر1% في نوفمبر، حسبما ذكر مكتب الإحصاء الوطني "إيني" اليوم الأحد، مقارنة مع توقعات كانت تدور حول 3ر2% وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة بلومبرج للأنباء لثلاثة من خبراء الاقتصاد.

وتسببت الاحتجاجات منذ الإطاحة بكاستيو في السابع من ديسمبر الماضي ، بعدما حاول حل الكونجرس، في حدوث اضطراب في مساحات واسعة من منطقة الأنديز الغنية بالنحاس في جنوب بيرو.

ووفقا لخبراء اقتصاد استطلعت بلومبرجء آراءهم، من المتوقع أن ينمو اقتصاد بيرو بمعدل 7ر2% للعام الماضي بأكمله.

وبلغ معدل البطالة في العاصمة ليما 1ر7% في الربع الأخير من عام 2022، وفقا لمكتب الإحصاءات، بينما بلغ 6ر7% في نوفمبر.

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