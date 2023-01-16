 لبنان.. ميقاتي يطلب أسماء شخصيات حصلت على حماية أمنية دون سند قانوني - بوابة الشروق
الإثنين 16 يناير 2023 5:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

لبنان.. ميقاتي يطلب أسماء شخصيات حصلت على حماية أمنية دون سند قانوني

وكالات
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 4:51 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 4:51 م

أصدر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، توجيها بإعداد تقرير تفصيلي خلال أسبوع عن أسماء شخصيات، تم توفير لهم حماية أمنية وآليات عسكرية، دون سند قانوني.

وأصدر ميقاتي توجيهه إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني، بعد ورود تقارير إعلامية بشأن ذلك الأمر.

وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، أن "رئيس الوزراء اللبناني طلب من الأمانة العامة أن تطلب من كافة الأجهزة الأمنية المعنية، لاسيّما المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التزويد بكشف مفصل بأسماء الشخصيات التي فُرزت لحمايتهم عناصر أمنية والموضوع بتصرفهم آليات عسكرية لهذه الغاية".

كما طلب ميقاتي أن يشمل التقرير "عدد هذه العناصر، والسند القانوني الذي يَسمح بتأمين عناصر الحماية لهم ووضع آليات عسكرية بتصرفهم، وإجراء مقارنة لهذه الأعداد مع ما هو مَنصوص عنه بموجب القوانين، والأنظمة المَرعيّة الإجراء".

يشار إلى أن لبنان يعاني من شغور في منصب رئيس الجمهورية، وذلك على إثر انتهاء ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون، وفشل مجلس النواب في عشر مرات متتالية في انتخاب رئيس آخر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك