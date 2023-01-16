نوري يستعرض قوته في بداية مشوار أستراليا المفتوحة

فرض البريطالي كاميرون نوري تفوقه في الوقت المناسب بعد منافسة شرسة أمام الفرنسي الشاب لوكا فان آش في المجموعة الأولى وتغلب عليه 7 / 6 (7 / 3) و6 / صفر و6 / 3 اليوم الاثنين ضمن منافسات الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وواصل نجم التنس البريطاني الأبرز في الوقت الحالي، المصنف 11 للبطولة، نتائجه الإيجابية في سجل مبارياته بالأدوار الأولى من بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

ووصل نوري إلى ملبورن في وقت متأخر من مساء السبت عقب هيزيمته أمام الفرنسي ريشار جاسكيه في نهائي بطولة أوكلاند للتنس في نيوزيلندا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وبالتالي أتيح أمام نوري يوم واحد فقط للاستعداد قبل مباراة اليوم، لكنه استعرض الكثير من الثقة بعد أن حقق ستة انتصارات متتالية في بداية هذا الموسم، منها انتصار أمام النجم الإسباني رافاييل نادال.

ويتطلع نوري إلى تحقيق مشوار ناجح في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم، من أجل العودة للمراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، وقد استعرض قوته في المباراة الأولى أمام فان آش /18 عاما/ المصنف 143 على العالم.

ويعد فان آش، الذي توج بلقب فئة الناشئين في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) عام 2021، موهبة كبيرة يتوقع لها مستقبل باهر، وقد نجح في العودة مرتين خلال المجموعة الأولى قبل أن يحسمها نوري بصعوبة.