فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل يقترب من تحقيق 20 مليون جنيه خلال 3 أسابيع

حقق فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، أمس الأحد، 439 ألف جنيه، في شباك التذاكر، لتصل إجمالي إيراداته منذ طرحه قبل ثلاثة أسابيع تقريبا إلى 19 مليونا و728 ألف جنيه، ويصبح بذلك الأعلى إيرادا بين كل الأفلام المتنافسة حاليا سواء في الإيراد اليومي أو الإجمالي.

والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته محمد هنيدي، ونور، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، ورحمة أحمد فرج.

و«نبيل الجميل أخصائي تجميل»، تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، إذ يجسد محمد هنيدي شخصية دكتور نبيل أخصائي التجميل، وفي عيادة التجميل التي يمتلكها تحدث العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وفي المركز الثاني، جاء فيلم "شلبي" محققا 266 ألف جنيه أمس، لتصل إجمالي إيراداته منذ طرحه الأربعاء قبل الماضي إلى 5 ملايين و502 ألف جنيه.

والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي، وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، وروبي، وبيومي فؤاد، ومحمد محمود، وحاتم صلاح، وسليمان عيد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب "صابر" الذي يؤدي دوره الفنان كريم محمود عبد العزيز، وهو يعمل في أحد بيوت الرعب بالملاهي، ويخوض أحداثًا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها اسم "شلبي"، ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها ويقابل روبي خلال أحداث العمل.

وفي المركز الثالث، جاء فيلم "تحت تهديد السلاح" محققا 7 آلاف جنيه أمس، لتصل إجمالي إيراداته إلى على مدار 10 أسابيع عرض، إلى 8 ملايين و705 ألف جنيه.

والفيلم من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالرحمن حماقي، وبطولة حسن الرداد، ومي عمر، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبدالوهاب.

وفي المركز الرابع، جاء فيلم «فضل ونعمة» محققا ألف وسبعمائة جنيه أمس، لتصل إجمالي إيراداته على مدار 14 أسبوعا إلى 17 مليونا و496 ألف جنيه، وهو من بطولة ماجد الكدواني، وهند صبري، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الزوجين «فضل» و«نعمة»، يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.

أما المركز الخامس والأخير، فكان من نصيب فيلم «هاشتاج جوزني»، حقق 486 جنيها فقط أمس، لتصل إجمالي إيراداته على مدار 10 أسابيع إلى 4 ملايين 555 ألف جنيه، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سمير مبروك، وﺇﺧﺮاﺝ عصام نصار، وبطولة أمير المصري، ومايان السيد، وريهام الشنواني، وإسلام إبراهيم، وصابرين، وبيومي فؤاد.

ويذكر أن موسم رأس السنة ومنتصف العام، سيشهد طرح مجموعة أخرى من الأفلام، منها: «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال، و«جروب الماميز» بطولة روبي، و«المطاريد» بطولة أحمد حاتم وتارا عماد، و«اتنين للإيجار» بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت.