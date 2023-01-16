3 سفن تغادر موانئ أوكرانية تحمل أكثر من 55 ألف طن من الحبوب

غادرت ثلاث سفن، من بينها سفينة مستأجرة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، موانئ أوكرانية يوم أمس الأحد، حسبما أفاد مركز التنسيق المشترك.

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن المركز أن مركز التنسيق المشترك سجل مغادرة ثلاث سفن موانئ أوكرانية اليوم (15 يناير) تحمل في المجمل 55 ألفا و619 طنا متريا من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود.

وتحمل السفينة "إم في أنثيا"، المستأجرة من قبل برنامج الأغذية العالمي، 15 ألفا و869 طنا من القمح، من أجل تقديم مساعدة إنسانية لأفغانستان.

وأفاد المركز، أن وجهة السفينة "إم في ديناميك إم" وتحمل 27 ألفا و500 طن من الذرة، هي ليبيا، وأن السفينة "إم في تورك" وتحمل 12 ألفا و250 طنا من زيت عباد الشمس، تتجه نحو تركيا.

وعبرت سفينتا صب الممر الإنساني البحري يوم أمس الأحد في طريقها إلى موانئ أوكرانية.

وقال المركز، إنه اعتبارا من 15 يناير، بلغ إجمالي المُصدر من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى بالطن من الموانئ الأوكرانية الثلاثة 17 مليونا و436 ألفا و486 طنا متريا، وبلغ عدد الرحلات في المجمل1296 حتى الآن منها 644 رحلة قادمة و652 رحلة مغادرة.

وكانت سفينتا صب تحملان 32 ألف طن من الشعير وزيت عباد الشمس قد غادرتا موانئ أوكرانية باتجاه تركيا السبت الماضي.