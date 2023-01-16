نادال يحقق بداية ناجحة في بطولة أستراليا للتنس

حقق نجم التنس الإسباني رافاييل نادال بداية ناجحة في مشواره ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتأهل إلى الدور الثاني اليوم الاثنين على حساب البريطاني جاك دريبر الذي عانى من شد عضلي خلال مباراتهما بالدور الأول.

وأوقعت قرعة البطولة النجم البريطاني الصاعد دريبر البالغ من العمر 21 عاما في مواجهة نجم طفولته، وذلك في أول مشاركة لدريبر في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" إلى أن المباراة شكلت فرصة لدريبر لشق طريقه نحو التألق على مستو عالمي، في ظل غياب نادال عن أفضل مستوياته في الوقت الحالي، حيث تلقى النجم الإسباني ست هزائم خلال آخر سبع مباريات سابقة لمباراة اليوم، وهي أسوأ فترة في مسيرته الاحترافية.

وبدا دريبر قادرا على تقديم مفاجأة عندما فاز بالمجموعة الثانية من المباراة لكنه عانى من شد عضلي خلال المجموعة الثالثة، ونجح نادال في فرض تفوقه والفوز في المباراة بنتيجة 7 / 5 و2 / 6 و6 / 4 و6 / 1 .

وقال نادال في تصريحاته على أرض الملعب عقب المباراة :"بالنظر إلى الوضع الذي مررت به خلال الأشهر الستة الماضية، فإن هذه تعد بداية إيجابية للغاية."

وأضاف :"لقد واجهت واحدا من أقوى المنافسين في الدور الأول. هو لاعب شاب ويتمتع بالقوة وأعتقد أن أمامه مستقبل هائل."