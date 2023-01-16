أكسا مصر تعلن عن استراتيجيتها التوسعية للعام الجديد

• أيمن قنديل: شهدنا تطورا كبيرا في قطاع التأمين ونلتزم بتقديم خدمات مبتكرة لتلبية متطلبات عملائنا

استمرارًا للنجاح الذي حققته شركة أكسا مصر في السوق المصري، أطلقت الشركة احتفالية كبرى في فندق سانت ريجيس بهدف الإعلان عن استراتيجيتها التوسعية الجديدة للعام المالي 2022/2023، وتكريم وسطاء التأمين المتميزين في قطاع التأمين المصري من أفراد وشركات من خلال تسليمهم جوائز قيمة تقديرًا لجهودهم المثمرة.



جاء ذلك الاحتفال في إطار حرص شركة أكسا مصر على تبادل الأفكار والخبرات المختلفة لتطوير قطاع التأمين في مصر، وتعزيز سبل التعاون بينها وبين مختلف وسطاء التأمين وشركاء النجاح، الذين شاركوها خلال رحلتها الناجحة لأكثر من 8 أعوام.



وحضر الاحتفالية الفريق التنفيذي لشركة أكسا مع مجموعة كبيرة من فريق العمل بالشركة كما شهدت الاحتفالية حضور 500 وسيط من أهم وأكبر وسطاء التأمين المتميزين من شركات وأفراد، كما شهد الحفل فقرات غنائية مميزة بمشاركة المطربة المصرية ريهام عبد الحكيم إلى جانب فرقة عزف وسط أجواء ممتعة.



من جهته، أشاد أيمن قنديل، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر ورئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين مصر، بالجهود المبذولة والأداء المتميز لوسطاء التأمين خلال العام الماضي، مؤكدا على إيمان الشركة بقدرات وسطاء التأمين كشريك استراتيجي للنجاح وأحد أهم قنوات التوزيع التي تعتمد عليها الشركة في تحقيق استراتيجيتها في تلبية كل احتياجات عملائها، وتقديم الحماية الشاملة لهم، كما أكد على حرص أكسا واهتمامها بتوفير كل ما يحتاجه الوسطاء لتعزيز قطاع التأمين في مصر.



وأضاف قنديل أن مجموعة شركات أكسا في مصر تستهدف تحقيق نسبة نمو 30% بمحفظة أقساطها خلال العام المالي 2023/2022 مع التركيز على توفير منتجات مبتكرة والاهتمام بالتحول الرقمي في قطاع التأمين لتقديم خدمات فريدة لعملائها في مصر والبالغ عددهم أكثر من 2.1 مليون عميل في نهاية 2022.



جدير بالذكر أن مجموعة شركات أكسا في مصر بدأت أعمالها في السوق المصري منذ عام 2015 لتوفير جميع المنتجات التأمينية المتميزة التي لاقت استحسان العملاء، مثل التأمين الطبي للأفراد والشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، وبرامج الحماية والادخار، وتأمين السيارات، وحماية الأفراد، وتأمين الممتلكات للشركات، وتأمينات الحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتأمين متناهي الصغر وغيرها من الخدمات المبتكرة التي تُلبي كل احتياجات العملاء.