إيطاليا توافق على تسليم مشتبه بها ثانية إلى بلجيكا في فضيحة فساد

وافقت محكمة إيطالية، اليوم الاثنين، على تسليم امرأة ثانية إلى السلطات البلجيكية يشتبه في تورطها في فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي.

وقالت محكمة استئناف في مدينة بريشا بشمال البلاد إن من الممكن تسليم سيلفيا بانتسيري، وذلك بعد أن أرجأت حكمها مرتين في انتظار تقرير عن الأوضاع في السجون البلجيكية، بحسب وكالة رويترز.

وكان محاموها قد قالوا الشهر الماضي إنه ينبغي رفض الطلب بسبب الاكتظاظ في السجون البلجيكية. وطلب القضاة معلومات من بروكسل عن نظام السجون، وهو ما استغرق عدة أسابيع.

وبانتسيري هي ابنة النائب السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانتسيري الذي يعتقد المدعون العامون في بروكسل أنه أحد الأطراف الرئيسية في الفساد المزعوم. ونفى النائب السابق ارتكاب أي مخالفات.

وكانت نفس المحكمة، لكن بهيئة قضاة مختلفة، قد وافقت بالفعل على تسليم ماريا دولوريس كوليوني، زوجة بيير أنطونيو بانتسيري ووالدة سيلفيا، إلى بروكسل.

ومع ذلك، لا تزال كوليوني في إيطاليا لأن محاميها قدموا استئنافا على قرار تسليمها أمام محكمة الاستئناف العليا في إيطاليا، والتي من المتوقع أن تصدر قرارها في 31 يناير.