نائب محافظ البحيرة تتابع توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة في إدكو

تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الأسواق بمدينة إدكو، بحضور اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المتابعة المستمرة للأسواق، منعاً لأي ممارسات تستهدف تعطيش الأسواق أو إخفاء أو احتكار السلع.

وزارت "بلبع" إحدى السلاسل التجارية الكبرى بالمدينة، والاطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، والالتزام بالقرارات التموينية، وفقاً للاشتراطات المقررة من حيث جودة السع المعروضة وصلاحيتها.

وأكدت استمرار توجيه قوافل تضم مختلف السلع الغذائية للمراكز والقرى النائية، مشيرة إلى إننا مستمرون في إقامة العديد من المنافذ والشوادر بكافة مراكز ومدن المحافظة، بهدف توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية أمام المواطنين.