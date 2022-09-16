ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على كييف في أحدث تصعيد للقتال في أوكرانيا ، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وعقب المكالمة، قال الكرملين: "أكد فلاديمير بوتين على سياسة نظام كييف الهدامة المتمثلة في مواصلة تكثيف الأعمال العدائية بدعم من رعاته الغربيين، الذين ما زالوا يرسلون المزيد من الأسلحة والمعدات القتالية إلى أوكرانيا".

وشنت روسيا مطلع الأسبوع، موجة مكثفة من الهجمات بشكل خاص استهدفت أوكرانيا. ولقي ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم عندما أصاب صاروخ روسي مبنى سكني شاهق في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا.

واتهم الكرملين كييف مجددا بعدم الرغبة في التفاوض، مستشهدا على سبيل المثال برفضها لوقف إطلاق النار الذي دعا إليه بوتين خلال عطلة عيد الميلاد الأرثوذكسية في أوائل الشهر الجاري. ورفضت أوكرانيا هذه الخطوة ووصفتها بأنها من قبيل النفاق.

وأكدت أوكرانيا بشكل متكرر استعدادها للتفاوض، ولكن فقط في حالة إعادة الجنود الروس الأراضي التي احتلوها في انتهاك للقانون الدولي.