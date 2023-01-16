مقتل شخصين وفقدان 12 جراء انفجار بمصنع كيماويات شمال شرقي الصين

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أسفر انفجار في مصنع كيماويات في محافظة بانشان بمقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين بعد ظهر يوم الأحد إلى مقتل شخصين وفقدان 12 وإصابة 34 آخرين، وفقا لما ذكرته إدارة الإعلام بالمحافظة اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الإدارة قولها إن الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكان من بينهم أربعة أشخاص في حالة خطيرة.

وأظهرت الصور التي نشرتها بيانات إخبارية صادرة عن الحكومة المحلية ألسنة اللهب ودخان أسود كثيف يتصاعد من مصنع الكيماويات.

وقالت حكومة مقاطعة بانشان في بيان صحفي إن طواقم الإطفاء سيطرت على الحريق وإن إدارة البيئة المحلية تراقب التأثير على جودة الهواء في المنطقة.

وتعاني الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من حوادث صناعية مميتة بشكل متكرر.