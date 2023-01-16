سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على قائد أتوبيس يسير عكس الاتجاه في القاهرة.

وتداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن قيام قائد أتوبيس بالسير عكس الاتجاه بمنطقة مدينة نصر في القاهرة.

بالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد الأتوبيس المشار إليه وتبين أنه تابع لإحدى الشركات الخاصة، تم ضبطه وقائده - مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته اقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.