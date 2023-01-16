جرى الإعلان عن مجموعة من التفاصيل المتعلقة بالدورة الـ54 لمعرض الكتاب، حيث تقام تحت شعار على (اسم مصر.. معا نقرأ.. نفكر.. نبدع)، والتي سوف يتاح بها دخول ذوي الهمم ومرافقهم مجانًا.



كما تم الإعلان عن أن سعر التذكرة ٥ جنيهات فقط ولا زيادة، وأنه لأول مرة سيتم تفعيل «ميتافيرس» بمنصة معرض الكتاب، مع إتاحة الجولات الافتراضية وتصفح الكتب بدور النشر المختلفة ومشاهدة الفعاليات الثقافية والفنية عبر البث المباشر.



كما تم الإعلان عن تفعيل منصة البيع الإلكترونية لإصدارات الهيئة ودور النشر الخاصة وإتاحة التوصيل لـ9 محافظات مختلفة.