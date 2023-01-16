قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن «العالم يواجه في الفترة الحالية عاصفة مكتملة، تؤثر على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأحد، أن «أي نظام في العالم يستند إلى قواعد معينة، ومادة محددة بمعنى القوة والغنى، وأطراف فاعلة».

وأشار إلى أن «النظام القائم حاليًا مبني على الحرب العالمية الثانية، بدأ بقطبين ثم انتقل إلى القطب الأوحد، وأطلقت بعدها دعوات عديدة لتعدد الأقطاب»، قائلًا إن «وضع الولايات المتحدة مازال متميزًا كدولة كبرى».

ولفت وزير الخارجية الأسبق، إلى أن وضع الصين كدولة كبرى يزداد، مشيرًا إلى أن «60% من الطبقة المتوسطة في العالم ستكون في آسيا، خلال الـ10 سنوات المقبلة، وهو ما يعني زيادة القوة المادية بصورة كبيرة في دولها».

ونوه أن «المنظومة العالمية الحالية، المبنية سابقًا على أسس الحرب العالمية الثانية والعلاقات بين دول، تشهد اضطرابًا من جهات مختلفة»، لافتًا إلى أن الشرق الأوسط يشهد خللًا في التوازن الإقليمي.

واستطرد: «في المنطقة هناك خلل في التوازن الإقليمي، وتوترات حول المعادلة الاجتماعية في كثير من الدول، كما أن هناك استثناءات تعطى لبعض الدول على حساب أخرى، وحاليًا يعاد تشكيل الشرق الأوسط بدون شك».

ووصف المرحلة الحالية بأنها مرحلة «اضطراب ولا نظام؛ يغلب عليها قانون القوة وليس قوة القانون»، مشددًا على أن استعادة الدفة، وخلق نظام جديد، لن يتحقق بين ليلة وضحاها.

وأكمل: «نحتاج وقتًا لأننا نريد التأكيد على قواعد معينة، ونخلق توازنًا في المصالح وليس القوى، ونتخذ خطوات للأمام، ونتراجع أمام الضغوط والإخفاقات والمشكلات من بعض الدول، كما أن مرحلة اللا نظام تتطلب أن يحتاط كل منا، ويكون له قرار استراتيجي وخيارات متنوعة».