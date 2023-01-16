عمرو الليثي يدخل قائمة تريند تويتر بعد حلقة اليوم

دخل الإعلامي عمرو الليثي، قائمة تريند موقع التغريدات الأشهر "تويتر"، وذلك بعد حلقته التي قدمها الأحد على قناة "الحياة".

استضاف "الليثي" خلال الحلقة الطفلة المعجزة نور مكي، والتي حفظت القرآن كاملًا وقرأت 120 كتاب ومرشحة لدخول موسوعة جينيس، كما تم تكريمها من جهات عديدة وحصلت على الكثير من الجوائز.

ألقت "نور مكي" خلال الحلقة قصيدة عن مصر باسم "يا بلدي"، كما أجرى الإعلامي العديد من الاختبارات الصعبة لها في القرآن الكريم.

قالت "الطفلة المعجزة" خلال الحلقة: "نفسي أقابل جدو الرئيس عبدالفتاح السيسي"، كذلك قدمت قصيدة رائعة في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قدمت الفتاة كذلك شهادة القدوة الفخرية للدكتور عمرو الليثي وأجرت معه لقاء.



قالت نور مكي الطفلة المعجزة: "عمرى 6 سنوات وربنا وفقنى بحفظ القرآن الكريم وحفظت قصائد وأشعار وبقدم محتوى يفيد الأطفال على فيس بوك، ونفسى أكون دكتورة قلب عشان أساعد الأطفال".



وتابعت: "أنصح غيرى بالتعلم ويعرفون عن انتصارات أكتوبر". وقال عمها :" بتساعدنا فى حفظ القرآن الكريم وحابة تطور من نفسها".



ألقت "مكي" خلال الحلقة قصيدة عن مصر باسم "يا بلدي"، كما أجرى الإعلامي العديد من الاختبارات الصعبة لها في القرآن الكريم. وقالت "الطفلة المعجزة" خلال الحلقة: "نفسي أقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي"، كذلك قدمت قصيدة رائعة في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدمت الفتاة كذلك شهادة القدوة الفخرية للدكتور عمرو الليثي وأجرت معه لقاء.