الصين: توقعات بعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها بحلول يونيو المقبل مع انتعاش السفر

توقعت شركة أفولون إحدى الشركات الرائدة في مجال تأجير الطائرات في العالم، اليوم الاثنين، أن تؤدي عودة حركة السفر الدولي في الصين إلى دفع حركة الطيران العالمية مرة أخرى إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا خلال يونيو المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ونقلت بلومبرج عن شركة "أفولون هولدنجز"، ثاني أكبر شركة تأجير للطائرات النفاثة في العالم، قولها اليوم الاثنين إن قطاع الطيران "سيزدهر في عام 2023"، وأن قارة آسيا ستقود الانتعاش من سنوات الاضطراب التي سببتها الجائحة بعد أن قادته قارتا أوروبا وأمريكا الشمالية خلال العام الماضي.



ومنح قرار الصين المفاجئ بإسقاط القيود الحدودية في مطلع الشهر الجاري، صناعة الطيران دفعة بعد توقعات في وقت سابق بإعادة الفتح في وقت لاحق من عام 2023.



وأعلنت "أفولون" عن توقعاتها في بداية مؤتمرات التأجير المتتالية في دبلن حيث تبنت الشركات الأخرى أيضا لهجة أكثر تفاؤلا.



وقال دارين هولست نائب رئيس شركة بوينج للشؤون التجارية على هامش مؤتمر اقتصاديات شركات الطيران الذي عقد في العاصمة الأيرلندية، إن الصين وآسيا تمثلان: "اللبنة الأخيرة في الصرح" المؤدي لانتعاش القطاع منذ ذلك الحين وإنها مهمة للغاية لحركة الطيران العالمية.



وقال هولست أيضا إن عام 2023 يجب أن يشهد الآن تعافيا كاملا في حركة سفر الركاب، وتشجيع المزيد من شركات الطيران على النظر في متطلبات السعة وربما تقديم الطلبات المتعلقة بالطائرات، خاصة في آسيا.