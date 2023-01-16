منظمة أنقذوا الأطفال تستأنف عملها بالإستعانة بالعاملات في أفغانستان

أعلنت اليوم الاثنين، منظمة أنقذوا الأطفال، وهي منظمة خيرية دولية، أنها تستأنف الآن بعضا من أنشطتها في افغانستان، بعد تلقي تأكيدات بعودة عاملاتها إلى العمل بشكل كامل وآمن.

وقال ديفيد رايت كبير مسؤولي العمليات بالمنظمة "عاملاتنا في غاية الأهمية من أجل تأدية خدماتنا بشكل آمن وفعال".

وأكدت طالبان لمنظمات الإغاثة أن العاملات في مجال الصحة والتغذية مستثنيات من حظر عمل النساء. لكن الاستثناء يؤثر فقط على جزء صغير من المساعدة الانسانية الشاملة اللازمة لعلاج الأزمة العميقة في البلاد.

وأوضح رايت أنه نظرا لأن الحظر لايزال سائدا في مجالات أخرى من العمل، فإن عددا أقل من النساء والفتيات سوف يتلقى دعما ضروريا، كما أن المزيد من الأطفال سيتم إجبارهم على العمل والزواج.

وبحسب المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، هناك أكثر من 28 مليون طفل وبالغ في أفغانستان سيحتاجون إلى الدعم الانساني في 2023.

يذكر أن منظمات الإغاثة علقت أنشطتها قبل ثلاثة أسابيع احتجاجا على قرار حكومة طالبان بحظر عمل النساء بالمنظمات غير الحكومية.

وقال ماتياس موجه مدير منظمة "فيلت هونجر هيلفه" الألمانية المعنية بمكافحة الجوع، إن الحظر يعد غير مقبول بالنسبة لوكالات الإغاثة حيث أنه ينطوي على تمييز ضد نصف سكان أفغانستان.

وتجري الأمم المتحدة محادثات الآن مع سلطات طالبان للبحث عن حل.ولذلك لم تتخذ منظمات الإغاثة قرارا نهائيا بعد بشأن مستقبل أنشطتها في أفغانستان.

وبالإضافة على منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية، منعت طالبان أيضا في الشهر نوفمبر الماضي النساء من الالتحاق بالجامعات، ومن استخدام الصالات الرياضية، والمتزهات الترفيهية، ومن السفر أكثر من 70 كيلومترا (43 ميلا) بدون مرافقة من الذكور.

وأثارت الخطوات غضبا بين الأفغان والمجتمع الدولي، حتى أن بعض الدول الإسلامية الصديقة أعربت عن معارضتها.