نجم برشلونة يعلق على تحقيقه للقب الأول مع النادي الكتالوني

عبر بابلو جافي لاعب وسط برشلونة، عن سعادته بالتتويج باللقب الأول مع الفريق الأول للنادي الكتالوني، بعد أن حقق لقب كأس السوبر الاسباني، على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب الملك فهد في المملكة العربية السعودية.

وحصل جافي على جائزة أفضل لاعب خلال المواجهة بعد أن سجل هدف الأول لفريقه، وقدم تمريرتين حاسمتين لكلا من روبيرت ليفاندوفسكي، بيدري جونزاليس.

واعرب جافي بسعادته الكبيرة باللقب حيث قال :" كنت أرغب في ذلك منذ أن ظهرت لأول مرة".

وأضاف :" أنا سعيد قبل كل شيء بالنصر، وأيضًا بالهدف والتمريرات الحاسمة ، لكن لا يزال لدي الكثير لتحسينه، أنا جيد جدًا ، أشعر أنني بحالة جيدة جدًا".

واختتم :" إنها مباراة كلاسيكية ونهائية، ضد مدريد، احتفلنا بها على أكمل وجه".