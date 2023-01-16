الشركة التونسية للملاحة تعلن عن تأجيل رحلاتها هذا الأسبوع بسبب الطقس السيئ

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، اليوم الاثنين، عن تأجيل الرحلات المبرمجة خلال هذا الأسبوع، نظرا لسوء الأحوال الجوية بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تأجيل رحلة تونس- مرسيليا، إلى الساعة العاشرة يوم الخميس الموافق 19 يناير، عوضا عن يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023.

ولفتت إلى تأجيل رحلة مارسيليا – تونس لتنطلق في الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة الموافق 20 يناير، بدلًا عن يوم الأربعاء الموافق 18 يناير.

وذكرت أن رحلة تونس- جنوة تنطلق في السابعة من مساء يوم السبت الموافق 21 يناير، عوضا عن يوم الجمعة 20 يناير، لافتة إلى انطلاق رحلة جنوة – تونس في التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل، عوضًا عن يوم السبت.

وأوضحت الشركة أن المسافرين الحاجزين على رحلة جنوة - تونس ليوم السبت 21 يناير 2023، بإمكانهم تقديم موعد سفرهم ليوم الجمعة 20 يناير 2023، انطلاقا من ميناء مرسيليا في الساعة الرابعة مساء، دون رسوم إضافية.