ألمانيا تستدعي السفير الإيراني لإجراء محادثات في برلين

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الوزارة استدعت السفير الإيراني في برلين لإجراء محادثات‭ ‬اليوم الاثنين على خلفية المخاوف الألمانية بشأن سجل طهران في مجال حقوق الإنسان.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي اعتيادي في برلين "يمكنني تأكيد استدعاء السفير الإيراني إلى اجتماع في وزارة الخارجية اليوم"، وفقا لوكالة رويترز.

ونفذت إيران، السبت الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق الإيراني البريطاني علي رضا أكبري مساعد وزير الدفاع الإيراني السابق، على خلفية إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها.

وأوردت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء، أن إعدام أكبري (61 عاما) شنقا نفذ، بعد إدانته بـ"الافساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".

من جهتها.. دانت بريطانيا، "تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق مساعد وزير دفاعها السابق علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسية البريطانية وأدين بتهمة التجسس لصالح لندن".